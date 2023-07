Tour de France: Favoriten voran, Gall verlor das Punktetrikot

Am Tag nachdem die Tour bei der ersten Etappe in den Pyrenäen auf den Kopf gestellt worden war, stellten auf der zweiten Etappe in den Bergen die Favoriten wieder die alte Ordnung her. Vor den Augen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der angereist war, weil im Land schön langsam wieder Ordnung einkehrt.

Vorjahressieger Jonas Vingegegard aus Dänemark zog seinen größten Konkurrenten Tadej Pogacar hinauf zur Bergankunft, doch der Slowene attackierte 2,6 Kilometer vor dem Ziel. Der Däne schlüpfte ins Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Pogacar verkürzte seinen Rückstand – er holte mit 24 Jahren seinen zehnten Etappensieg. Das haben bislang nur vier Profis geschafft, darunter Cavendish und Hinault. Der US-Amerikaner Neilson Powless holte sich wieder das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers.