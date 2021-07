Tour de France: Der Titelverteidiger stapelt tief

Geboren wurde Froome 1985 als Kind britischer Eltern in Nairobi/ Kenia, als Jugendlicher zog er mit seinen Eltern nach Südafrika, seine ersten Rennen bestritt er noch mit kenianischer Lizenz. Seit 2010 fährt er für Sky. Als er 2012 seinem Landsmann Wiggins zum Toursieg verhalf, zeigte er sich dem Teamkollegen in den Bergen überlegen. Doch Froome hielt sich an die Teamorder, blieb in der Helferrolle. Eine Loyalität, die ihm das Team dankte, das ihn in den Folgejahren zum unumstrittenen Kapitän machte. Unvergessen ist sein Auftritt im Vorjahr, als er nach einem Crash ohne Rad den Berg hinauflief. Selbst dieses Handicap hielt ihn nicht davon ab, seinen dritten Sieg zu holen.