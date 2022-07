Tour de France: Christophe Laporte gewinnt die 19. Etappe

Die 630 Einwohner von Rocamadour werden sich am Samstagnachmittag schön anschauen: Dann kommt der Tross der Frankreich-Rundfahrt in das Dorf in Okzitanien, und im Schlepptau folgen natürlich Massen von Fans.

An sich einsam gelegen und nach dem Eremiten Amadour benannt, der sich dort am Fuße eines Felsens (Roc) niedergelassen haben soll, wird Rocamadour zum Schauplatz des großen Showdowns der 109. Tour de France: Im 40,7 Kilometer langen Einzelzeitfahren startet Jonas Vingegaard mit 3:21 Minuten Vorsprung auf den noch nicht ganz entthronten zweifachen Titelverteidiger Tadej Pogacar.

Passiert nichts Unvorhergesehenes, sollte der Polster locker für den ersten Tour-de-France-Sieg eines Dänen seit Bjarne Riis anno 1996 reichen: Beim Auftaktzeitfahren in Kopenhagen (13,2 km) verlor der Jumbo-Visma-Profi gerade einmal acht Sekunden auf seinen Rivalen vom Team Emirates. Und auf der sonntäglichen Schlussetappe nach Paris wird der Mann in Gelb traditionsgemäß nicht mehr attackiert.