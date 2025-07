Hektisches Treiben auf 2 Rädern: Warum der Tour-Start so turbulent verläuft

Man kann die Tour de France auf den ersten Etappen nicht gewinnen, sehr wohl aber kann man sie dort verlieren – so lautet ein ungeschriebenes Gesetz , das jedes Jahr aufs Neue strapaziert wird, wenn die Frankreich-Rundfahrt ins Rollen kommt.

Und so finden sich auch heuer wieder einige Mitfavoriten bereits nach dem 2. Tag im Hintertreffen und stehen schon früh unter Zugzwang : Olympiasieger und Weltmeister Remco Evenepoel (BEL) riss genauso am ersten Tag bereits einen veritablen Rückstand auf wie der vierfache Vuelta-Sieger Primoz Roglic (SLO).

„Es sind dumme Sekunden, die wir verlieren . Letztes Jahr lag ich nach der vierten Etappe auch schon 40 Sekunden zurück, die habe ich jetzt schon nach dem ersten Tag“, ärgerte sich Evenepoel, der die Devise ausgab: „Jeder weiß, dass der Kampf um das Gesamtklassement in der zweiten Woche beginnt. Bis dahin muss man überleben.“

Jedes Team will sich in Szene setzen, jeder Fahrer trägt die Hoffnung, sich einmal das berühmte Gelbe Trikot überstreifen zu dürfen. Entsprechend turbulent geht es im Fahrerfeld zu.

Bis in die zweite Rennwoche ist es freilich ein mühsamer Weg. Gerade die ersten Etappen der Tour de France sind traditionell von Hektik und Unruhe geprägt.

Auch die zweite Etappe von Lauwin-Planque nach Boulogne-sur-Mer, mit 209 Kilometern, das längste Teilstück dieser Rundfahrt, war von Unruhe geprägt. Das lag einerseits am Regen zu Beginn der Etappe, zum anderen an den kurzen, giftigen Anstiegen wenige Kilometer vor dem Ziel.

Felix Gall liegt in der Gesamtwertung an 19. Stelle

Gall auf Rang 21

Auf der zweiten Etappe ließ sich auch Felix Gall erstmals im Spitzenfeld blicken. Der Osttiroler gehörte der Spitzengruppe an, die auf dem letzten Anstieg um den Tagessieg sprintete und kam schließlich als 21. ins Ziel.

In der Gesamtwertung scheint Felix Gall an der 19. Position auf, die 49 Sekunden Rückstand hatte sich der Sieger der Königsetappe von 2023 wie die Mitfavoriten Remco Evenepoel und Primoz Roglic bereits am ersten Tag eingehandelt.

Am Dienstag geht es mit einer Flachetappe, bei der es im Feld sicher wieder hektisch zugeht, weiter, ehe dann am Mittwoch ein vielleicht schon richtungsweisendes Zeitfahren wartet.