Tour: Cadel Evans siegt und weint

Zeitfahren? Leopard-Trek? Da war doch was? Richtig, da war was, und es trug sich exakt am Samstag zwei Wochen zuvor am Neusiedler See zu: In Podersdorf war nämlich Schleck-Schleck-Cancellara-Teamkollege Thomas Rohregger bester Dinge, aufs Podium der Österreich-Rundfahrt zu düsen. Weil es aber sein Techniker verabsäumte, den Chip für die Zeitnahme zu montieren, setzte es 20 Sekunden Zeitstrafe und 20 weitere, weil der Tiroler später auch noch eine Kurve schnitt - futsch war der dritte Platz.



Nicht viel anders verhielt es sich am Samstag mit den Favoriten der Tour de France. Der Australier Cadel Evans, der die Strecke in den Hügeln rund um Grenoble erst vor einem Monat beim Critérium du Dauphiné gefahren war, nutzte seinen Vorteil, und er nutzte auch seine Fähigkeiten im Kampf gegen die Uhr ideal. Platz 2 hinter dem Deutschen Tony Martin (der schon die Generalprobe gewonnen hatte) genügte, um komfortabel ins Gelbe Trikot zu schlüpfen, und dieses wird der 34-Jährige am Sonntag nach Paris tragen. Denn wie es Brauch ist bei Rundfahrten, wird der Führende im Gesamtklassement nicht mehr attackiert.

Evans konnte seinen Erfolg kaum fassen - und ließ seinen Freudentränen freien Lauf.