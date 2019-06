Toronto geht im NBA-Finale gegen Golden State in Führung

Die Toronto Raptors führen nach einem verdienten 123:109-(60:52)-Erfolg am Mittwochabend beim stark ersatzgeschwächten Titelverteidiger Golden State Warriors mit 2:1 im Finale der NBA. Das vierte Match der "best of seven"-Serie findet in der Nacht auf Samstag (3.00 MESZ/live DAZN) erneut in Oakland statt.

Warriors-Kapitän Stephen Curry war mit persönlichem Play-off-Rekord von 47 Punkten sowie acht Rebounds und sieben Assists der überragende Spieler auf dem Parkett, hatte aber zu wenig Unterstützung vom Rest des Teams, in dem nun mit Klay Thompson ein weiterer Schlüsselspieler fehlte. Der Shooting Guard hatte sich am Sonntag beim 109:104-Sieg in Toronto eine Oberschenkelblessur zugezogen und versäumte deshalb seine erste Play-off-Partie, nachdem er seit 2013 sämtliche 120 Postseason-Spiele für Golden State bestritten hatte.