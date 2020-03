Tom Brady kehrt den New England Patriots den Rücken

NFL-Superstar Tom Brady verlässt die New England Patriots. Das gab der 42-jährige Quarterback am Dienstag über seine Social Media Kanäle bekannt.

Mit den Patriots gewann Brady sechsmal den Super Bowl, neunmal stand er im Finale. In dieser Saison wurde er erstmals seit Beginn seiner Karriere Free Agent. 20 Jahre war er für New England aktiv. Die Transferzeit beginnt offiziell am Mittwoch um 21 Uhr Ortszeit. Dann wird es offiziell, wo es den Ehemann von Super-Model Gisele Bündchen hinzieht. Spekuliert wird über Tampa Bay und Los Angeles.