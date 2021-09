Titelverteidigung: Julian Alaphilippe ist der neue, alte Rad-Weltmeister

Die Attacke erinnerte an die WM 2020, als Alaphilippe auf ähnliche Weise schon bei der WM in Imola triumphiert hatte. Sein Auftritt beim Straßenrennen am Sonntag in Belgien, wo hunderttausende Fans die Straßen säumten, war erneut weltmeisterlich. Der 29-Jährige konnte die letzten Kilometer genießen und sich von den Fans feiern lassen.