Tischtennis-Kandidat Darabos bringt Liu Jia und Werner Schlager mit

Norbert Darabos geht zehn Tage vor der Wahl des neuen Präsidiums im Tischtennisverband in die Offensive. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz kündigte er nicht nur an, dass im Falle seiner Wahl Großsponsor Ströck zum Verband zurückkehrt, sondern mit Liu Jia als Vizepräsidentin Sport und Werner Schlager als Berater Österreichs Jahrhundertspieler für den Verband tätig werden.

Zur vorgezogenen Wahl kam es deshalb, weil im Vorjahr Vorwürfe von manchen Spielern erhoben wurden, wonach sie vom jetzigen Präsident Wolfgang Gotschke und Sportdirektor Stefan Fegerl schlecht behandelt wurden. In einem von einem Anwalt verbreiteten Brief wurde von psychischer Gewalt und Vernachlässigung" geschrieben. Beide wehren sich vehement gegen die Vorwürfe.

Werner Schlager, der auch mit der aktuellen Verbandsführung eine Vereinbarung in Sachen eSports abgeschlossen hat, begründet sein Engagement als Berater für eine eventuell neue Führung: "Ich mache das jetzt, weil es in meine Lebensplanung passt. Norbert Darabos ist ein Brückenbauer." Der Weltmeister von 2003 will sich mit den verfeindeten Gruppen der Landespräsidenten gar nicht beschäftigen: "Es ist irrrelevant, welche Landespräsidenten für oder gegen uns sind. Wichtig ist nur, dass jene, die am Tisch ihre Leistung bringen sollen, wieder nach vorne schauen können."