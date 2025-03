Warum sich der Konflikt im Tischtennis-Verband jetzt zuspitzt

Und die Situation spitzt sich im Vorfeld der Vorstandswahl am 30. März zu.

Wenn Österreicher zu Tisch gebeten werden, dann gibt es zumeist eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Und damit sei nicht nur Werner Schlagers Weltmeistertitel 2003 erwähnt. Erst im Oktober glänzten bei der Heim-EM in Linz Medaillen.

Wie er und Wolfgang Gotschke das gemacht haben wollen? „Indem wir erstens seit Juni nur mehr mit Zeugen mit gewissen Personen gesprochen haben. Und zweitens: Wir haben eine Vertrauensperson im ÖTTV, die Tanja Wessely. Sie ist mit den Spielern bei den Turnieren unterwegs. Zu ihr hat nie irgendjemand was gesagt, dass etwas nicht passt.“ Auf ihre Aussage wurde im Untersuchungsbericht verzichtet.

Zu dem in den Medien verbreiteten Vorwurf der psychischen Gewalt und Vernachlässigung sagt der Sportdirektor: „Das kann man sowieso ausschließen, das ist ja, wie wenn man keine Nahrungsmittel oder kein Wasser zur Verfügung hat. Das ist medial aufgesetzt von A bis Z.“

Auch Aussagen von Athletensprecher Daniel Habesohn kontert Fegerl: „Wir können jeden Punkt, den Habesohn gesagt hat, widerlegen. Er sagt zum Beispiel, dass er gerne die WM in China gespielt hätte. Aber er vergisst, dass er uns eine eMail geschickt hat, in der er freiwillig verzichtet.“

Habesohn wehrt sich. „Die Absage kam unter dem Druck der ÖTTV-Führung bezüglich der dritten Corona-Impfung zustande.“ Habesohn war zweimal geimpft („danach ging’s mir nie gut“). „Dabei wäre die dritte Impfung nicht notwendig gewesen, da es eine Ausnahmegenehmigung gab, um die der Verband nie ansuchte. Außerdem musste man nur in dem Land, in dem man lebt, fully vaccinated sein – das war ich, ich war zudem zwei Mal genesen“, so Habesohn, der von einem Rattenschwanz spricht. „Ich habe aufgrund des Druckes die Absage geschickt. Das ist aber kein Grund, beide Mannschaften nicht zur WM zu schicken. Als Folge stellte Österreich dann weder bei Frauen noch bei Herren Teams bei Olympia. Als eine der wenigen Top-Nationen.“

Der 38-Jährige betont, dass es nichts Persönliches sei. „Ich bin Athletensprecher und verantwortlich, auf die Situation hinzuweisen. Eine Situation, die es seit Jahren gibt und die sich durch bestimmte Vorkommnisse zugespitzt hat.“ Und da ginge es nicht nur um schlechte Trainingsbedingungen. Sondern um „menschliche Verfehlungen“. Habesohn nennt als Beispiel das Auftauchen von Gotschke-Fegerl am Arbeitsplatz zweier Spieler. „Sie sprechen immer von guten Gesprächen. Sind das gute Gespräche, wenn sich der Athlet dann einen Anwalt nimmt?“