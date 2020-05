Österreich unterliegt im Achtelfinale Deutschland

Groß waren die Hoffnungen der Österreicher vor der ersten Begegnung im schmucken Multiversum Schwechat: Im Teambewerb der Herren gegen Deutschland sollte die Sensation gelingen. Doch bereits nach dem ersten Match in der knapp zur Hälfte gefüllten Halle waren alle Medaillenträume vorbei.

Denn Robert Gardos gab gegen Patrick Baum eine 2:0-Satz-Führung aus der Hand, unterlag mit 2:3 (11:8, 11:6, 7:11, 8:11, 10:12) und haderte mit dem Schicksal: „Wenn man große Spiele gewinnen will, braucht man ein bisschen Glück. Dieses Glück habe ich nicht gehabt – und auch nicht die Konzentration.“

Im Anschluss kämpfte Stefan Fegerl tapfer gegen Dimitrij Ovtcharov, doch die Nummer 1 des Turniers gewann glatt in drei Sätzen. Auch Defensivspezialist Chen Weixing gelang gegen Patrick Franziska kein Satzgewinn. Nach der 0:3-Niederlage spielt Österreich am Sonntag (18 Uhr) gegen Polen um den Verbleib in der Championship Division.

Überzeugen konnten die österreichischen Damen: Am Freitagvormittag gewann das Team 3:0 gegen die Türkei, am Abend 3:1 gegen den (ersatzgeschwächten) Titelverteidiger Niederlande. Am Samstag (14 Uhr) geht es gegen Deutschland schon um eine Medaille.