Tischtennis: Habesohn erreichte World-Tour-Viertelfinale in Bulgarien

Daniel Habesohn hat beim Turnier in der Tischtennis-World-Tour in Panagjurischte das Viertelfinale erreicht. Der 32-Jährige setzte sich am Freitag im Achtelfinale gegen den 23-jährigen Japaner Masataka Morizono mit 4:2 (-12,6,5,-7,7,6) durch. Im Viertelfinale am Samstag wartet der chinesische Defensivspezialist Ma Te. Habesohn wird sich voraussichtlich in die Top 50 der Weltrangliste verbessern.

Für den Waldviertler Stefan Fegerl startet indes die Saison in der deutschen Bundesliga mit seinem neuen Klub ochsenhausen.