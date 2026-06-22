Aufatmen: Kein Förderstopp mehr für den Tischtennisverband

Der Österreichische Tischtennisverband (ÖTTV) erhält ab sofort wieder Fördergelder , wie das Sportministerium am Montag verlautet hat. Nach den Turbulenzen im Verband samt Missbrauchsvorwürfen gegen einen Nachwuchscoach hat man nach dem Wechsel an der ÖTTV-Spitze nun die nötigen Maßnahmen zur Stärkung von Integrität und Prävention eingeleitet. Dazu zählen u.a. die Einrichtung unabhängiger Vertrauenspersonen, ein neuer Disziplinarausschuss sowie die Aufarbeitung der Vorfälle.

"Die Entscheidung über den Förderstopp habe ich nicht leichtfertig getroffen. Denn der Sport braucht öffentliche Förderungen, damit trainiert und gespielt werden kann", wurde Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) in einer Aussendung des Ministeriums zitiert. Gleichzeitig trage das Sportministerium Verantwortung dafür, dass Sportlerinnen und Sportler in einem sicheren Umfeld trainieren und Wettkämpfe bestreiten können. Der ÖTTV habe wichtige Schritte gesetzt und gezeigt, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Beim ÖTTV sind seit Mitte Mai Hubert Dobrounig als Präsident sowie Rudolf Sporrer im neu geschaffenen Amt des stellvertretenden Präsidenten tätig. Die Neubesetzung war nach den Missbrauchsvorwürfen gegen einen niederösterreichischen Nachwuchstrainer und dem Umgang mit diesen Vorwürfen erfolgt.