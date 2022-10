Thomas Frühmann trauert um "Sixth Sense"

"Eine Legende ist nicht mehr! Mein Held, mein Kumpel, mein Kämpfer und Freund ist jetzt mit seinen Kollegen auf der ewigen Weide!", mit diesen Worten verabschiedete sich Thomas Frühmann von seinem treuen Wegbegleiter "Sixth Sense". Der Wiener hatte den Westfalenwallach 2004 erworben und mit ihm große Erfolge gefeiert. Der größte war 2006 der Sieg bei der Riders Tour. Für "Sixth Sense" gab es den Titel "Weltbestes Springpferd 2006".

2016 verabschiedete sich Frühmann mit dem damals 20-jährigen Pferd von der internationalen Bühne, seine letzten Jahre verbrachte "Sixth Sense" in Kuchl bei Salzburg. Frühmann hatte seinen vierbeinigen Freund einst als einen "Künstler, der alles kann" bezeichnet. Jetzt schrieb er: "Danke für ALLES Senserl - see you in Heaven"