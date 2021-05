Thomas Bauer und AEK Athen gewinnen den Handball-European-Cup

Thomas Bauer hat mit AEK Athen im erstmals ausgetragenen European Cup der Handballer triumphiert. Der 35-jährige Wiener Torhüter gewann am Sonntag mit seinem griechischen Klub in Chalkida auch das Final-Rückspiel gegen Ystads IF aus Schweden mit 24:20 (11:11).

AEK hatte bereits das Hinspiel mit 30:26 für sich entschieden und fixierte nun den ersten internationalen Titel. Bauer parierte zehn der 27 Würfe.