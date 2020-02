Thiem nach Kampf gegen Munar: "Was zählt, ist der Sieg"

Gute Auslosung

Da könnte er durchaus diese Woche anschließen, was mit ihm als in Rio einzigem Top-20-Spieler der Papierform entsprechen würde. Auch die Auslosung meint es gut mit dem Weltranglisten-Vierten, dem das in der ersten Runde schmerzende Knie keine Probleme mehr bereitete. Thiem könnte erst im Endspiel auf einen Gesetzten treffen. Wie Mager kamen kommen mit Attila Balasz (HUN) und Pedro Martinez ( ESP) auch die möglichen Halbfinalgegner aus der Qualifikation. Keiner der Drei ist in den Top 100.

Mager fixierte nun in Rio seinen ersten Einzug in ein ATP-Viertelfinale überhaupt, sein bisheriges Ranking-Hoch von Platz 114 hat er damit schon überboten. Besiegt der 25-Jährige aus Sanremo auch Thiem, könnte es sich schon knapp mit den Top 100 ausgehen. Gewinnt hingegen programmgemäß Thiem, hätte es der Lichtenwörther aus eigener Kraft in die Top Drei geschafft. Den nun bis Juni verletzt pausierenden Roger Federer hätte er dann in der Weltrangliste vorerst um ganze fünf Punkte überflügelt.