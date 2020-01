Thiem: Gerüstet für das große Duell mit der Nummer eins

Das Ranking

Nadal schrieb zum Jahreswechsel bereits Geschichte, der Spanier beendete als erster Spieler in drei verschiedenen Jahrzehnten eine Saison als Nummer eins. Thiem wird ab Montag zumindest wieder die Nummer vier hinter Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer sein, weil Stan Wawrinka den Russen Daniil Medwedew schlug. Platz drei ist möglich.

Der Schauplatz Während der Niederösterreicher in dieser Woche seine Viertelfinalpremiere in Down Under gibt, steht Nadal schon zum zwölften Mal unter den besten Acht in Melbourne. Die Australian Open sind aber das Grand-Slam-Turnier, das er am wenigsten oft – nur einmal – gewinnen konnte (2009). Allerdings stand er vier weitere Male im Finale, so auch im vergangenen Jahr, als er Novak Djokovic unterlegen war.

Die Chancen

Thiem spielte gegen Monfils groß auf – und nicht einmal zwei Stunden. Und Rafael Nadal musste gegen Lokalmatador Nick Kyrgios über vier Sätze gehen (Spielzeit: 3:38 Stunden). „ Nadal könnte nach diesem Match etwas müder sein“, sagt Servus-TV-Kommentator Alexander Antonitsch, der von Thiem beeindruckt ist. ,„Ich habe ihn noch nie so konsequent gesehen, man hat gesehen, wie weit er technisch ist. Vor allem beim Aufschlag war er sehr dominant“, sagt der Ex-Profi.

Auch Günter Bresnik räumt seinem Ex-Schützling „sehr gute Chancen“ ein. „Weil er Nadal mit seinen schnellen Schlägen richtig wehtun kann, zudem weiß er, wie man ihn schlägt.“ Daviscup-Kapitän Stefan Koubek, bis gestern Österreichs letzter Viertelfinalteilnehmer bei den Australian Open (2002), ist ebenso optimistisch: „ Dominic hat Monfils richtig vorgeführt, er hat gezeigt, dass sich die lange Vorbereitung ausgezahlt hat. Auf Hartplatz hat er sogar noch bessere Chancen als auf Sand. Wir können uns auf sensationelle Rallyes freuen.“

Die ÖTV-Geschichte

Thiem kann wieder etwas Tennis-Geschichte schreiben: Bislang stand nur sein Ex-Coach Thomas Muster im Semifinale der Australian Open (1989, 1997). Ins Viertelfinale geschafft hat es neben Muster (1994) und Koubek auch Peter Feigl (1978). Der bisher größte rot-weiß-rote Erfolg gelang im Doppelbewerb: Oliver Marach gewann 2018 mit dem Kroaten Mate Pavic.