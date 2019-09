Thiem-Freundin Kiki Mladenovic wurde der Mittelfinger gezeigt

Petra Martic ist in der Tennis-Weltspitze angekommen. Die Kroatin ist derzeit die Nummer 22 der Welt. An ihrem Benehmen muss die 28-Jährige allerdings noch arbeiten, denn das was sich Martic nun beim WTA-Turnier in Wuhan leistete, ist einer Top-Spielerin nicht würdig.

Im Duell mit Dominic Thiems Freundin Kristina "Kiki" Mladenovic ließ sie sich zu einer Geste hinreißen, die ihren klaren 6:2 und 6:2-Erfolg in den Schatten stellt. Zu Beginn des zweiten Satzes hatte sich Martic einen unerzwungenen Fehler geleistet, wonach aus dem Publikum ein Ruf in serbischer Sprache kam. "Komm Kiki! Los! Mach das Break!", rief Trainer Sasa Bajin seinem Schützling Mladenovic zu.