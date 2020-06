Thaiboxer Merza heiß auf Revanche

Thaiboxer Fadi Merza tritt am Mittwoch im Wiener Prater zu einem Kampf mit besonderer Bedeutung an.



Der 34-Jährige stellt sich in der Calafatti-Halle ( Riesenradplatz 6) erneut dem Portugiesen Dan Balsemao, gegen den er erst im März eine empfindliche Niederlage einstecken musste. Um den Rückkampf noch spannender zu gestalten, geht es dieses Mal auch um Merzas WKA-Weltmeistertitel.



Aus dem letzten Duell will Merza seine Lehren gezogen haben. "Es war schrecklich, ein ganz schlechter Kampf von mir. Ich habe meinen Gegner fürchterlich unterschätzt. Das darf einem Profi mit meiner Erfahrung einfach nicht passieren. Meine bitterste Niederlage", lässt der Wiener keine Ausreden zu und will seinem Heimpublikum nun beweisen, was immer noch in ihm steckt. "Ich habe eine Scharte auszuwetzen und will allen beweisen, dass ich der bessere Fighter bin", brennt Merza auf den Kampf.