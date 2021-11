WTA-Finals: Muguruza im Endspiel gegen Überraschungsfrau Kontaveit

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza und überraschend auch die Estin Anett Kontaveit stehen im Endspiel beim Saisonfinale der Frauen-Tennis-Tour. Muguruza bezwang auf dem Weg zu ihrem möglichen ersten Titel bei den WTA-Finals ihre spanische Landsfrau Paula Badosa souverän mit 6:3,6:3. Kontaveit gewann in Guadalajara in Mexiko gegen Maria Sakkari aus Griechenland mit 6:1,3:6,6:3.

Kontaveit war die am niedrigsten gesetzte Spielerin bei dem ursprünglich in der chinesischen Stadt Shenzhen angesetzten Saisonabschluss, der nun in Mexiko stattfindet.