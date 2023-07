Wimbledon: Vondrousova ist die erste Finalistin

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere steht Marketa Vondrousova in einem Grand-Slam-Endspiel. Im Halbfinale lie├č sich Elina Switolina keine Chance und gewann letztlich klar 6:3, 6:3.

Die Ukrainerin, die sich zuvor gegen Iga Swiatek durchgesetzt hatte, wirkte diesmal energielos und daher wenig ├╝berzeugend in ihrem Spiel. Ganz anders Vondrousova, die taktisch stark agierte und fast das ganze Spiel ├╝ber dominant war.

"Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin so gl├╝cklich, zum ersten Mal hier in einem Finale zu stehen. Ich war nerv├Âs, das ganze Spiel eigentlich", gab Vondrousova zu, die auch ihrer Gegnerin Switolina applaudierte. "Es war hart, sie ist so eine harte K├Ąmpferin."