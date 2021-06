Wimbledon: Zverev und Schwartzman ziehen mühelos in Runde zwei ein

Der Deutsche Alexander Zverev und der Argentinier Diego Schwartzman haben bei den All England Tennis-Championships in Wimbledon mühelos die zweite Runde erreicht. Der als Nummer vier gesetzte Zverev ließ am Dienstag dem niederländischen Qualifikanten Tallon Griekspoor beim 6:3,6:4,6:1 keine Chance. Auch die Nummer 9 aus Südamerika machte mit Benoit Paire (FRA) beim 6:3,6:4,6:0 in nur 91 Minuten kurzen Prozess. Er benötigte nur zwei Minuten länger als Zverev.

Zverev freute sich auf dem Court 1 vor allem auch über die Fans. "Es ist toll zu sehen, dass langsam alles wieder normal wird. Ich sehe hier viele Menschen ohne Maske. Als ich hier auf den Platz gekommen bin, bin ich sehr glücklich gewesen", meinte der Vorjahres-US-Open-Finalist noch auf dem Platz mit Bezug auf die lang anhaltende Coronavirus-Pandemie.