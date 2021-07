Achtelfinal-Sensation in Wimbledon: Medvedev verpasst Federer-Duell

Tennis-Star und Rekordsieger Roger Federer bekommt es in seinem 18. Viertelfinale in Wimbledon überraschend mit Hubert Hurkacz zu tun. Der 24-jährige Pole konnte sich sensationell gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev durchsetzen. Nachdem das Achtelfinale am Montag wegen Regens im vierten Satz unterbrochen werden musste, sicherte sich Hurkacz am Dienstag mit 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3 den Viertelfinal-Einzug.

"Ich wusste, dass ich einen starken Start brauchte und ich glaube, ich habe einen recht guten Job gemacht", sagte Hurkacz, der die Fortsetzung gleich mit einem Break begonnen hatte. Das gelang ihm zu Null auch zu Beginn des letzten Satzes und nach einem weiteren Aufschlagverlust Medwedews war dessen Schicksal besiegelt.

Nächster Prüfstein für Hurkacz ist Federer. "Roger, so wie er auftritt und mit den Titeln, die er gewonnen hat, ist eine echte Inspiration", erklärte Hurkacz. "Ich hoffe, dass ich auch etwas Unterstützung der Fans bekomme."