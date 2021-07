Wimbledon: Federer, Zverev und Berrettini ziehen ins Achtelfinale ein

Für den als Nummer sechs gereihten Federer ist es sein 18. Achtelfinale bei diesem Major, weiter geht es für ihn am Montag gegen den Italiener Lorenzo Sonego (23). Norrie hatte der Eidgenosse gut im Griff, eine kleine Schwächephase ab 5:5 im dritten Satz bedeutete jedoch den Satzverlust. Am Ende stand sein 104. Wimbledon-Matchsieg. Federer hat damit weiter noch nie in einer dritten Wimbledon-Runde verloren, auch in Achtelfinali war das bisher nicht der Fall - keine guten Aussichten für Sonego.

Medwedew schaffte gegen den 2017-Finalistin Marin Cilic (CRO-32) das Kunststück, einen 0:2-Satzrückstand aufzuholen. Am Ende stand nach 3:36 Stunden im letzten Einzel-Achtelfinale des Turniers ein 6:7(3),3:6,6:3,6:3,6:2-Sieg des Weltranglistenzweiten. Der hat erstmals ein "best of five"-Match auf diese Weise gewonnen und trifft nun auf Hubert Hurkacz (POL-14). Gewinnen Federer wie Medwedew auch ihr jeweils nächstes Match, käme es im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen der beiden.

Zverev nicht mit "bestem Tennis"

Zverev kämpfte sich gegen Taylor Fritz (31) zu einem 6:7(3),6:4,6:3,7:6(4)-Erfolg gegen den US-Amerikaner. "Es war ein Match, in dem ich nicht mein bestes Tennis gespielt habe", zeigte sich der US-Open-Finalist 2020 selbstkritisch. "Aber ich bin froh, dass ich jetzt in der zweiten Woche bin." Vor seinem Achtelfinalgegner Felix Auger-Aliassime (16) hat Zverev Respekt: "Er fühlt sich auf Rasen extrem wohl. Wir haben dreimal gegeneinander gespielt, aber nie auf Rasen. Es wird interessant."