Wimbledon: Alcaraz gewinnt Duell der Jungstars, Traumfinale rückt näher

Nicht so Sinner, der bereits am Dienstag das Halbfinalduell mit Titelverteidiger Novak Djokovic perfekt gemacht hatte. Alcaraz, die Nummer eins der Welt, zog am Mittwoch nach. Das Viertelfinalduell mit seinen langjährigen Freund im Nachwuchszirkus, Holger Rune, wurde im Vorfeld zum packenden Duell der Jungstars hochstilisiert, doch dem Dänen wurden auf dem Centre Court von Alcaraz die Grenzen aufgezeigt. Der 7:6-6:4-6:4-Sieg glich einer Machtdemonstration des Spaniers.