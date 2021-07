Wieder Tennis „hautnah“: Volles Haus in Kitzbühel

Und in Gstaad erlebte er, was ihn in Kitzbühel erwarten könnte. In der Schweiz verlor er am Donnerstag in einem guten Achtelfinalspiel gegen Casper Ruud 4:6, 6:7. Der Norweger ist in Kitzbühel als Nummer zwei gesetzt. Hinter dem langjährigen spanischen Top-Ten-Mann Roberto Bautista Agut. Großes Interesse wird sein erst 18-jähriger Landsmann Carlos Alcaraz wecken, der sich heuer spielend in die Top 100 spielte und als Star der Zukunft gilt. Überhaupt ist Antonitsch mit dem Starterfeld zufrieden. „Bei den Auflagen 2012 und 2016, wo wir ebenso mit Olympia kollidierten, war das Starterfeld schlechter.“ So ist auch der Wien-Sieger von 2017, der Franzose Lucas Pouille, in Kitzbühel dabei.