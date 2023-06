Tennis-Jungstar Alcaraz wieder Spitze, Ofner so gut wie noch nie

In der Tennis-Weltrangliste der MĂ€nner hat es am Montag den heuer sechsten Wechsel an der Spitze zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic gegeben. Durch seinen Titelgewinn beim Londoner Rasen-Turnier in Queen's fĂŒhrt nun der Spanier Alcaraz 80 Punkte vor dem Serben.