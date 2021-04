Wegen Schimpfens disqualifiziert: Aufregung um Tennis-Ass Fognini

Der 33-jährige Fognini hat in Sachen Ausraster eine längere Vorgeschichte auf der Tour. So hatte er nach einem lautstarken Zwischenfall bei den US Open 2017 eine Strafe in Höhe von 96.000 US-Dollar sowie eine provisorische Sperre für zwei Grand-Slam-Turniere ausgefasst. Fognini ist aktuell Nummer 27 im ATP-Ranking, 2019 stand er auch schon auf Position neun.