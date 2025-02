Seit 30 Jahren auf der Tour: Venus Williams denkt nicht ans Aufhören

Den Film "King Richard" , der 2021 mit Will Smith in die Kinos kam, darf man durchaus schon als historisches Werk bezeichnen. Es handelt von den Anfangen der talentierten Schwestern Venus und auch Serena Williams bis hin zum ersten Turnier auf der WTA-Tour der damals 14-jährigen Venus. Die Amerikanerin, die im Juni 45 wird, ist noch immer da, noch immer aktiv und erhielt eine Wild Card für das Millionenturnier in Indian Wells (ab 5. Juni).

Ihr erstes Turnier, mit dem auch der Film "King Richard" endete, spielte Venus im Oktober 1994 in San Jose in Kalifornien. Und die damals 14-Jähige gewann ihr allerstes Match gegen Landsfrau Shaun Stafford, die vor 29 Jahren ihre Karriere beendete. Die heute 56-Jährige brachte es 1994 bis auf Rang 33 im Ranking und wurde 1999 in die University of Florida Athletic Hall of Fame aufgenommen.

Duell mit der French-Open-Siegerin

Ihr zweites Match wurde bereits zu einem Spektakel. Ihre Gegnerin war Arantxa Sánchez Vicario, die im Film als Nummer eins der Welt angepriesen wurde. Was nicht stimmt, die Spanierin führte tatsächlich das Ranking an, aber erst 1995. Zumindest gewann sie im Jahr des Duells mit Venus Williams die French Open. Und es sah kurz nach einer Sensation aus, Venus gewann den ersten Satz, musste sich dann aber doch geschlagen geben. Heute lebt Sánchez Vicario in Florida, wegen Vermögens-Verschleierung wurde die heute 53-Jährige im Januar 2024 zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt.[