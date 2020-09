US Open: Osaka erreichte das Achtelfinale, Thiem als Zaungast

Co-Titelfavoritin Naomi Osaka hat am Freitag bei den Tennis-US-Open in New York das Achtelfinale erreicht. Die als Nummer vier gesetzte Japanerin besiegte die Ukrainerin Maria Kostjuk 6:3,6:7(4),6:2. Osaka trug vor und nach dem Match wieder eine Mund-Nase-Maske, auf der der Name eines schwarzen Opfers von Rassismus stand. Dieses Mal gedachte sie Ahmaud Arbery, 25-jährig in South Georgia erschossen.