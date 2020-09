US-Open: Ein finaler Fingerzeig gegen Ausgrenzung

„Ich möchte, dass Leute mehr Wissen haben. Ich habe meine Reichweite als etwas Selbstverständliches angesehen, ich sollte sie für etwas nutzen“, sagt Osaka.

Sie weiß, was es bedeutet, diskriminiert zu werden: Das Thema Ausgrenzung begleitet sie seit ihrer Geburt. Weil ihr Großvater die Beziehung ihrer japanischen Mutter mit einem schwarzen Haitianer nicht akzeptierte, verstieß er die eigene Tochter. In einem Land, in dem der Ausländeranteil kaum zwei Prozent beträgt und Begriffe wie „rassische Reinheit“ noch immer im Sprachgebrauch verwurzelt sind, fühlte sich die junge Familie nicht mehr willkommen.

So kam es, dass Osaka nicht in Japan, sondern in den USA aufwuchs. In einem Land, in dem sie als dunkelhäutige Asiatin gleich im doppelten Sinne zu einer Minderheit gehörte. Mit ihren Protesten gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten geht Osaka voran. Das erste Mal, als sie im Mai in Minneapolis an einer Demonstration in Folge des gewaltsamen Todes von George Floyd teilnahm – und davon Bilder veröffentlichte.

Das zweite Mal beim WTA-Turnier in New York vor zwei Wochen. Dort drohte sie mit Boykott und einem Verzicht auf eine Halbfinalteilnahme, spielte aber doch und erreichte das Finale, in dem sie verletzungsbedingt passen musste. Eines schaffte sie: Die Veranstalter setzten ein Zeichen und setzten einen Spieltag aus.