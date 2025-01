Neue Rolle: Österreichs langjährige Tennis-Nummer 1 wird Hallensprecherin

Jahrelang hat sie in Linz als Österreichs Nummer eins gespielt, nun kehrt sie zurück. Barbara Haas wird dies nicht als Tennis-Profi tun, sondern in ganz anderer Funktion. Die 28-Jährige wird beim Upper Austria Tennis Ladies (ab 27. Jänner) nicht mehr Bälle, sondern Wuchteln servieren. Die Oberösterreicherin wird Hallensprecherin des größten Frauen-Turniers in Österreich.