Österreichs Tennis-"Fluch" in Linz: Auch Kraus in erster Runde out

Der "Linz-Fluch" bleibt an Österreichs Tennis-Frauen haften: Nach Julia Grabher musste sich auch Qualifikantin Sinja Kraus am Mittwoch in der ersten Runde des Upper Austria Ladies in Linz geschlagen geben.

Kraus unterlag der Russin Anna Blinkowa nach im ersten Satz starker Gegenwehr mit 6:7 (3), 2:6.