Tennis-Saison startet mit Djokovic ausnahmsweise als Außenseiter

Die Viertelfinali werden von den drei Gruppensiegern jeder Stadt sowie vom besten Zweitplatzierten bestritten. Im Semifinale trifft jeweils ein Perth- auf einen Sydney-Viertelfinalsieger. Gespielt wird in einer Früh- und einer Spätsession, wobei es in Sydney am Samstag losgeht.

Das Preisgeld umfasst im Minimum 10 Mio. Dollar (9,07 Mio. Euro), pro Kopf sind maximal 500 Weltranglistenpunkte zu holen. Gespielt wird in Sydney out- und in Perth indoor.