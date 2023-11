Überraschung bei ATP-Finals: Zverev besiegt Tennis-Jungstar Alcaraz

Im Topduell der Grünen Gruppe kommt es bei den ATP-Finals in Turin am Dienstagabend zum Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic und Publikumsliebling Jannik Sinner. Der Serbe und der Italiener haben ihre Auftaktpartien beim Jahresabschluss der acht besten Profis der Saison jeweils gewonnen. Der Gewinner des mit großer Spannung erwarteten Vergleichs macht damit einen großen Schritt in Richtung Halbfinale. Die Partie in Turin beginnt um 21.00 Uhr (Sky).

