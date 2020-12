Traumkombination: Jürgen Melzer künftig Trainer von Barbara Haas

Zugpferd in der Südstadt

Melzer hatte im Sport-Talk auf schauTV bereits angekündigt, Haas in die Südstadt holen zu wollen. "Der ÖTV ist sehr glücklich, dass Österreichs Nummer 1 ab sofort in der Südstadt trainiert", erklärte Melzer. "Ich werde versuchen, mit meiner Erfahrung ihr Spiel weiter zu entwickeln, um den Sprung in die Top 100 zu schaffen. Babsi hat enormes Talent und ist sehr gut ausgebildet worden. Das merkt man an der Tatsache, dass sie neue Sachen extrem schnell umsetzen kann", sagte Melzer, der seine Karriere mit dem Doppel-Masters-Finale in London beendet hat. Er hoffe, dass man schon bei der Qualifikation für die Australian Open "gleich einen guten Start hinlegen" werde.