Traumduell in der Wüste: Seriensieger gegen Enfant terrible

Rafael Nadal erreichte beim Masters-1.000-Turnier in Indian Wells das Viertelfinale und baute seine beeindruckende Siegesserie ausgebaut. Das 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) gegen Reilly Opelka am Mittwoch war sein 18. Sieg in Serie, in diesem Jahr hat der Spanier noch kein Match verloren.

Damit kommt es im Viertelfinale am Donnerstag Nacht (gegen 23 Uhr MEZ, Sky) zu einem Traumduell. Denn dort wartetauf den 35-Jährigen der Australier Nick Kyrgios, der kampflos in die nächste Runde kam, weil sein Gegner Jannik Sinner aus Italien wegen einer nicht näher beschriebenen Krankheit schon vor dem Duell zurückzog. Kyrgios zeigte sich zuletzt in allen Belangen verbessert und dürfte auch im Oberstübchen aufgeräumt haben.

Nach dem frühen Aus von Daniil Medwedew und Alexander Zverev ist der an Nummer vier gesetzte Nadal inzwischen Topfavorit auf den Sieg bei einem der wichtigsten ATP-Turniere der Saison. Die Hartplatz-Veranstaltung in der Wüste Kaliforniens ist mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotiert. Bei den Australian Open gewann Nadal seinen 21. Grand-Slam-Titel - mehr als jeder andere Tennis-Profi zuvor.