Das Geld wird im Soforthilfefonds und damit Familien in Not zugutekommen. Erst am letzten Tag der Versteigerung erreichten die Exponate die hohe Summe im Minutentakt. "Ein sensationelles Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Mein Ziel war es, die höchste Einzelspende bis dato zu übertreffen, aber dass es nun mehr als doppelt so viel wurde, übertrifft alle Erwartungen", freute sich der French-Open-Sieger 1995. Diese Trophäe erzielte übrigens wie erwartet den höchsten Preis, der allerdings (noch) nicht bekanntgegeben wurde. Die Pokale werden am Tag der Gala für Licht ins Dunkel am 15. November persönlich an die neuen Besitzer übergeben.