Thomas Hammerl: "Fast einen ganzen Jahrgang verloren"

..die Tatsache, dass der ÖTV der zweitgrößte Sportverband im Lande ist und im Förderwesen weiter hinten rangiert

Betreffend Förderkriterien weiß ich, dass der ÖTV bereits jahrelang dem Bund erklärt, dass es im Tennis keine EM und WM im klassischen Sinn gibt. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass außer Thiem wirklich niemand unter den Top Leuten in Europa ist. Also weder die 12-, 14- und 16-Jährigen bei den Junior Grand Slams als auch die Nationalmannschaften (Daviscup und Fed Cup) gehören zu den Besten in Europa. Also ist das Ranking des Bundes, zu meiner Zeit als ÖTV-Geschäftsführer waren wir am 13. oder 14. Stelle aller Verbände, auch irgendwo gerechtfertigt. Auch dass Dominic Thiem noch nie Olympia gespielt hat, wirkt sich negativ auf das Förderwesen des Bundes aus.

... die Tennis-Hallensituation generell in Europa

Das sage ich einfach, was in Europa so ein bisschen die Quintessenz der ganzen Sache war: Garderobe zu, Restaurant zu, Halle offen. Also das hat sich eigentlich durchgezogen.Warum dies nicht in Österreich geschah, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Zumindest verfügen wir in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern über sehr viele Hallen.

