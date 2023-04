Thiem nächster Gegner beim Masters in Madrid heißt Edmund

Nach dem Viertelfinal-Aus in München kennt Dominic Thiem seit Sonntag seinen Auftaktgegner beim Tennis-Masters-1000-Turnier in Madrid. Der dank einer Wildcard antretende Niederösterreicher trifft in der ersten Runde auf Kyle Edmund. Der in der Rangliste weit zurückgefallene Brite (ATP-509.) ist dank geschütztem Ranking dabei. Das einzige Duell der beiden gewann Thiem 2017 in der ersten Barcelona-Runde glatt. Sollte sich Thiem durchsetzen, trifft er in Runde zwei auf Barcelona-Finalist Stefanos Tsitsipas (GRE-4).