Thiem nach US-Open-Aus: "Das schmerzt noch mehr"

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat sich am Freitag erstmals nach seiner Aufgabe-Niederlage in der zweiten US-Open-Runde zu Wort gemeldet. "Es ist nie nett, ein Match auf diese Weise zu beenden", schrieb er zwei Tage nach dem Out sowie zwei Tage vor seinem 30. Geburtstag in einem Instagram-Posting. "Aber dieses Mal schmerzt es noch mehr, weil mir das Turnier so viel bedeutet."