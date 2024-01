Thiem ist schon in Melbourne - Session mit Andy Murray

Während sie alle wie auch der nächste Woche in Auckland aufschlagende Ofner aber noch Zeit bis zum erstmals an einem Sonntag (14. Jänner) beginnenden Major zu haben, muss Thiem womöglich schon am Montag in die Qualifikation.

Noch hat sich die Hoffnung auf einen Startverzicht eines Hauptfeldspielers bzw. das Nachrutschen in den Hauptbewerb nicht erf√ľllt. F√ľr den Fall, dass Thiem die Qualifikation erspart bleibt, hat er ein Antreten beim Einladungsturnier Kooyong Classic eingeplant.