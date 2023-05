Thiem ist stolz und demnächst in Mauthausen zu bestaunen

Turnier von Leitgebs Sohn Florian

So reist der 29-Jährige als klarer Favorit zum nächsten Turnier an. Ab nächsten Montag schlägt Thiem wie viele andere Österreicher beim ATP-Challenger in Mauthausen auf, das von Ronnie Leitgebs Sohn Florian veranstaltet wird. „Das passt für jetzt perfekt“, sagt sein Manager Moritz Thiem. Bruder Dominic spielte zuletzt einige Challenger. Zwei hat er in seiner Karriere gewonnen, beide 2013 in Marokko.