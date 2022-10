Thiem dreht eine Marathonpartie und steht im Gijón-Viertelfinale

Dominic Thiem steht beim ATP250-Turnier in Gijón im Viertelfinale. Der Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch in der Runde der besten 16 gegen den Amerikaner Marcos Giron nach zunächst hartem Kampf mit 3:6, 6:4, 6:0 durch.

"Es war ein sehr intensives Match mit langen Rallys und viel Laufarbeit. Es war sehr knapp bis zum dritten Satz. Am Ende des zweiten hätte alles passieren können, da hätte er auch gewinnen können", sagte Thiem nach der Partie im Court-Interview.