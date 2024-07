Überraschung in Wimbledon: Der Weltranglisten-Erste ist draußen

In der Runde der besten Acht kam es auf dem Centre Court bei geschlossenem Dach mit dem Duell zwischen Sinner und Medwedew zu einer Neuauflage des Melbourne-Endspiels vom Beginn der Saison. Die Nummer eins der Setzliste schien sich offenbar unwohl zu fühlen. Zu Beginn des dritten Satzes rief er den Physiotherapeuten zu sich und verließ für eine medizinische Auszeit den Platz. Mehr als zehn Minuten vergingen, bis es weiterging.

Im Endspiel von Melbourne hatte Sinner in seinem ersten Grand-Slam-Finale einen 0:2-Satzrückstand gegen Medwedew gedreht. Während der French Open stieg der Südtiroler zur Nummer eins der Welt auf.

Kroatische Sensation

Die Kroatin Donna Vekic steht in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinale. Die 28-Jährige entschied das Viertelfinale der Außenseiter gegen die Neuseeländerin Lulu Sun mit 5:7, 6:4, 6:1 für sich. „Es war ein wirklich hartes Match. Sie hat mich an meine Grenzen gebracht“, sagte Vekic, der bei der Nachfrage zu ihren Verletzungen in den vergangenen Jahren im Siegerinterview die Tränen kamen. Vekic ist die erst zweite kroatische Wimbledon-Halbfinalistin nach Mirjana Lucic vor 25 Jahren.