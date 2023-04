Das Match hatte klar zugunsten der Favoriten begonnen, in nur 23 Minuten schienen die Weichen zum Sieg schnell gestellt. Weissborn hatte im ersten Satz überhaupt nicht zu seinem Spiel gefunden, gerade er steigerte sich in der Folge aber umso mehr. Satz zwei verlief viel knapper, Arneodo/Weissborn wehrten im vierten Game bei 1:2 gleich vier Breakbälle ab und letztlich gelang dem Wildcard-Duo das Break zum 5:4. Gleich den ersten Satzball nutzten sie zum 1:1 in Sätzen und plötzlich war das Match komplett offen.

Begeisterter Fürst

Das Match-Tiebreak riss die Zuschauer, allen voran Fürst Albert II., der so auf den ersten Heimtriumph eines Monegassen bei der 116. Auflage des Turniers gehofft hatte, von den Sitzen. Arneodo/Weissborn führten 6:4, gerieten 6:8 in Rückstand und wehrten bei 8:9 und 10:11 zwei Matchbälle ab. Bei 10:9 und 12:11 hatten sie selbst zwei Matchbälle, aber es sollte nicht sein. Der dritte Matchball ging an die kroatisch-amerikanische Paarung und diesen nutzten sie.