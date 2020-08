Video: Federer spielte mit Teenagern Tennis auf dem Dach

Training in der Akademie von Nadal

In einem Video ist zu sehen, wie sich Federer überraschend den beide Mädchen vorstellt und mit ihnen zwischen den Terrasse zu spielen beginnt. Das Video wird einem Spot für den Pasta-Hersteller Barilla dienen. Nach dem Match zwischen den Dachterrassen speist das Trio mit Barilla-Nudeln. Auf die Mädchen wartet eine weitere Überraschung. Federer kündigt an, dass die beiden in der Tennisakademie von Rafael Nadal trainieren dürfen.

Das Video begeisterte Italien und sammelte unzählige Likes. Die beiden Freundinnen erklärten, sie hätten während des "Lockdowns" große Lust zum Spielen gehabt. So hätten sie nach einem Weg gesucht, um nicht auf das Tennistraining zu verzichten.