Tennis: Trauer um verstorbene US-Legende

Bis zum Triumph von Michael Chang im Jahr 1989 war Trabert der letzte US-amerikanische Tennisspieler, der im Stadion Roland Garros die French Open gewinnen konnte. Nach der Karriere als Spieler war er von 1976 bis 1980 Kapitän des US-amerikanischen Davis-Cup-Teams, in dem damals John McEnroe Fuß fasste. Bereits im Jahr 1970 war Trabert in die Hall of Fame des Tennissports aufgenommen worden.