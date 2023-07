Thiem: "Das Match hat mir gezeigt, dass ich noch da bin"

"Dieses Spiel hat mir gezeigt, dass ich es noch immer mit den großen Burschen aufnehmen kann", erklärte Thiem. Ein Gefühl, das ihm zuletzt abhanden gekommen schien. Selbst bei zwei Challenger-Turnieren hatte er im Juni nur einen Sieg geholt. "Die vergangenen Wochen seit Paris (Erstrunden-Aus bei den French Open) waren hart, Tennis-mäßig alles andere als gut", gestand er.

Vorhand-Comeback

Der gelungene Auftritt beim Rasenklassiker gab ihm nun wieder viel Selbstvertrauen zurück. "Da war sehr, sehr viel von dem, was ich vermisst habe. Ich habe das gebraucht, weil die Qualität heute wirklich da war. Alles, nicht nur das Tennis, sondern auch wie ich mich auf dem Platz gefühlt habe war, wie es sein sollte", sagte er. "Ein weiteres Detail des heutigen Spiels ist auch, dass die Vorhand auch da ist", merkte er am späten Mittwochabend an.