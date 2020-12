"Großes Kino!" Thiem bekam zu Weihnachten US-Open-Siegerpokal

Die Verschiebung des Saisonstarts im Tennis aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat für Dominic Thiem auch was Gutes. Österreichs Tennisstar kann erstmals seit Jahren Weihnachten wieder zu Hause im Kreis der Familie verbringen und hat zudem ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen: den Siegespokal der US Open.

So schwierig im auslaufenden Jahr die Umstände aufgrund der Pandemie waren, so erfolgreich war das Jahr 2020 für Thiem. "Wir blicken auf ein kurioses Jahr zurück, doch aus sportlicher Sicht verlief 2020 für mich echt sensationell. Mit dem Einzug ins Endspiel der Australian Open hatte ich die Saison begonnen, mit dem Finale beim Masters in London das Jahr abgeschlossen. Mein Titel Mitte September bei den US Open überstrahlte natürlich alles. In New York konnte ich mir mit dem ersten Grand-Slam-Titel meinen Kindheitstraum erfüllen - unbeschreibliche Momente", resümierte der Niederösterreicher sein Tennisjahr in seinem Blog am Heiligen Abend.